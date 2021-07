Laura Zazzara, l'ex moglie di Marco Verratti: il tradimento con Jessica Aidi scoperto su Chi

02 luglio 2021 a

Laura Zazzara è nota agli appassionati di calcio per essere l'ex moglie di Marco Verratti, il centrocampista della Nazionale impegnata all'Europeo di calcio. I due hanno avuto insieme due figli, Tommaso e Andrea. Poi è arrivata la modella Jessica Aidi, per la quale Verratti ha deciso di lasciare la sua famiglia. Verratti era appunto sposato con la Zazzara da dieci anni e i due avevano avuto due figli. Una storia d’amore molto lunga e felice, fino a due anni fa circa quando tutto è andato a rotoli. Il gossip e la cronaca rosa si sono scatenati a riguardo ed è scoppiata subito la polemica quando i due hanno iniziato ad avere problemi.

Laura ha saputo del tradimento tramite alcune foto scattate da paparazzi e pubblicate sul settimanale Chi che mostravano Marco insieme alla sua nuova fiamma, Jessica. Laura ha quindi deciso di mollarlo e di trasferirsi con i due figli poco lontano dalla casa in cui abitava assieme al centrocampista. "Io e Marco ci conosciamo fin da piccolissimi, abbiamo frequentato la stessa scuola materna - aveva affermato in una vecchia intervista - però per noi, non è stato amore a prima vista, ma il nostro sentimento è cresciuto nel tempo”.

Nel 2019 la separazione e la nuova storia per Verratti con Jessica Aidi. Durante le scorse vacanze di Natale il giocatore del Psg ha chiesto alla sua fidanzata di diventare sua moglie. Per lui sarebbe il secondo matrimonio: "Cosa c'è di meglio che iniziare l'anno 2021 al tuo fianco e insieme per sempre. Ti amo amore mio", ha scritto Verratti in un post.

La proposta di matrimonio, arrivata dopo oltre un anno di frequentazione, è stata accettata e lo scorso febbraio un altro post pubblicato da Jessica ha confermato quanto già evidente dalle numerose foto Instagram pubblicate da entrambi sui loro profili. "Sono innamorata dei suoi occhi azzurri", ha confessato lei. Jessica tiferà per lui e per la Nazionale italiana contro il Belgio, nei quarti di finale dell'Europeo in programma venerdì 2 luglio.

