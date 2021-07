Fabio Fognini, l'ex Svetlana Simeonova: "Non ha avuto nemmeno il coraggio di dirmi che era finita"

02 luglio 2021 a

a

a

Fabio Fognini è pronto a scendere in campo a Wimbledon per il terzo turno contro Rublev, favorito contro di lui e numero 7 del ranking Atp. L'azzurro comunque visto nei primi due turni è in grado di mettere in difficoltà il russo. "Lui non ha un piano B - ha dichiarato Fognini con la consueta ironia - il problema è che il Piano A gli funziona bene". Per quanto riguarda la vita privata, ora è felicemente sposato con l'ex collega Flavia Pennetta, con la quale ha avuto due figli, Federico e Farah.

In precedenza aveva avuto una lunga relazione con la modella Svetlana Simeonova, lasciata proprio per la Pennetta. E in quel caso Svetlana non l'aveva presa benissimo: "Tutto è finito senza un perché - ha raccontato lei dopo la rottura del rapporto -. Non ha nemmeno avuto il coraggio di affrontarmi e di dirmi che era finita. Non mi ha nemmeno fatto una telefonata per chiarire. Lui si è rivelato quello che è. Meglio che mi abbia lasciata ora e non più avanti, visto che parlava anche di avere una famiglia e dei figli".

Fognini e il sesso con Flavia Pennetta: "Tra le 12 e le 15 volte a settimana"

La Simeonova aveva capito come tra Fognini e la Pennetta fosse nato qualcosa: "Avevo capito che Fabio e Flavia avessero una storia segreta - aveva rivelato -. Con Flavia e il suo ex fidanzato (ai tempi era Andrea Preti ndr) ci frequentavamo, uscivamo insieme la sera. Sono una ragazza sensibile. Ho percepito che ci fosse qualcosa. Certe cose si sentono a pelle. Non c’è bisogno di altro. Non mi meritavo tutto questo ma vado avanti".

Wimbledon, Fognini vola al terzo turno: battuto Djere in quattro set

Per quanto riguarda la Pennetta, prima di Fognini aveva avuto una storia con Carlos Moya, collega spagnolo vincitore del Roland Garros nel 1998: "Mia madre dice che penso al matrimonio e ai figli da quando ho 8 anni - ha detto Flavia in una vecchia intervista -. L’ho forse idealizzato l’amore, infatti ho preso qualche facciata. A qualcuno dei miei compagni, come a Carlos Moya ho voluto davvero bene ma mi rendo conto che non erano le persone giuste perché non avrei mai sopportato per sempre i loro difetti". Ma ora il suo cuore è tutto per Fognini.

Fabio Fognini, la moglie Flavia Pennetta e il lockdown complicato: "O di nuovo incinta o divorzio" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.