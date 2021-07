Grande Sonego a Wimbledon davanti alla fidanzata, piegato Galan Riveros: il terzo turno è realtà

01 luglio 2021 a

Grande Italia a Wimbledon. Dopo il passaggio al terzo turno di Fognini e Berrettini, ecco quello di Lorenzo Sonego, che ha piegato il colombiano Galan Riveros in quattro set. Dopo aver perso il primo parziale per 6-4, il tennista torinese ha dato vita a una splendida rimonta, imponendosi così per 6-3, 7-6, 6-1. Un match importante per Sonego, che dopo la finale persa a Eastbourne, ha comunque mantenuto un rendimento alto sull'erba londinese, ribadendo anche nelle conferenze stampa pre e post partita di "divertirsi su questa superficie".

Insomma, altro che Sinner e Musetti, verrebbe da dire. I due enfant prodige del tennis azzurro hanno dimostrato che sull'erba devono ancora crescere e non hanno le armi per competere ad alti livelli, mentre gli artigiani della racchetta italiana (su tutti, appunto, Lorenzo Sonego), stanno convincendo anche i più scettici a suon di prestazioni e vittorie. Senza dimenticare ovviamente Matteo Berrettini, numero 9 al mondo, che punta decisamente ad andare il più lontano possibile, tra gli outsider che potrebbero mettere in difficoltà persino sua Maestà Nole Djokovic.

Intanto Sonego si è guadagnato l'accesso al terzo turno, dove incontrerà l'australiano Duckworth, che ha superato un po' a sorpresa lo statunitense Querrey. Il tennista torinese e tifoso del Toro sarà in campo già venerdì 2 luglio, così come Fognini (contro Rublev) e Berrettini (contro Bedene). Sonego si è imposto sul colombiano Galan Riveros sotto gli occhi della fidanzata Alice Petruccioli, volata a Londra per raggiungere il suo amore. Alice appena approdata nella capitale inglese ha pubblicato subito i campi in erba di Wimbledon e alcune immagini relative a una passeggiata mattutina per il centro londinese. Ora che ha portato fortuna al suo Lorenzo, è difficile che lo lascerà proprio ora. Venerdì appuntamento contro Duckworth per un posto negli ottavi di finale del torneo più prestigioso al mondo.

