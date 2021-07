Camila Giorgi, la solita marea di occasioni perse: Muchova al terzo turno di Wimbledon

01 luglio 2021 a

a

a

Ancora una volta tante, troppe occasioni sprecate da Camila Giorgi. Al secondo turno di Wimbledon infatti ha perso in tre set dalla ceca Muchova, al termine di una partita comunque equilibrata nel corso della quale la tennista marchigiana ha più volte dato l'impressione di poter avere la meglio. Ma alla fine a vincere è stata la Muchova, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. Dopo un primo set in cui la Giorgi ha fatto fatica a prendere le misure sul servizio dell'avversaria, nel secondo parziale è iniziato il vero match, punto a punto.

Camila Giorgi, scoglio Muchova a Wimbledon: il suo completo con gonnellina in pizzo è mozzafiato | Foto

Tra break e controbreak tipici del tennis femminile, si è arrivati fino al 7-5 per la tennista marchigiana, con la Muchova che ha chiesto pure un time out medico. Nel terzo set Camila però ha perso subito il servizio sull'1-0 Muchova, concedendo il break da 40-0 per lei. Insomma, un autentico harakiri, che ha pesato sull'andamento del parziale decisivo. A questo punto la ceca si è ritrovata sul 4-0. Sussulto d'orgoglio per la Giorgi che ha rimontato fino al 4-2 e al 5-3. Quando la Muchova si è trovata a servire per il match, la tennista azzurra è stata capace di annullare ben quattro match point, per poi avere la palla break che avrebbe riaperto definitivamente l'incontro. Nulla da fare, con la Muchova che ha chiuso 6-3, alimentando i rimpianti di Camila.

Splendida Camila Giorgi a Wimbledon, travolge la Teichmann e avanza al secondo turno

La Giorgi ora si riposerà per recuperare dal piccolo fastidio alla coscia sinistra patito in queste settimane. Poi inizierà la preparazione per la lunga stagione sul cemento, con il culmine che arriverà con gli Us Open, nella speranza di poter andare più avanti del secondo turno. Intanto la sua pagina Instagram non delude mai i follower, a prescindere dai risultati sportivi. Nell'ultima storia pubblicata il completino bianco con gonnellina in pizzo ha fatto letteralmente il pieno di like social.

Camila Giorgi a Wimbledon, indizi social su un nuovo amore? Intanto è pronta all'esordio | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.