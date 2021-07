Thessa Lacovich, il fidanzato Manuel Locatelli è lontano: "Mi manchi" | Foto

01 luglio 2021 a

Thessa Lacovich è la fidanzata di Manuel Locatelli, centrocampista della Nazionale che bene sta facendo in questo Europeo di calcio. Classe 1998, è partito titolare nei primi due match per via delle condizioni di Verratti non perfette, ma con una doppietta contro la Svizzera si sta facendo largo nelle gerarchie di mister Mancini. E così in vista del quarto di finale contro il Belgio potrebbe scalzare dall'undici iniziale la mezzala del Psg.

Intanto Thessa non nasconde come avverta la mancanza del suo fidanzato e ha postato così una vecchia foto di loro due al mare: "Miss u Manuel", "Mi manchi Manuel", ha scritto nella didascalia. Thessa è originaria del Costa Rica ma ha conseguito gli studi in Italia. Thessa ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e si è laureata in Digital Communication Strategy.

Thessa Lacovich, la fidanzata di Manuel Locatelli: dalla laurea all'amore per il cane Teddy

Attualmente la Lacovich vive e lavora a Milano e per quanto riguarda il mondo del lavoro, si occuperebbe di commercio on line, lei stessa si è definita una e-commerce freelance. Dal punto di vista sentimentale è appunto legata da alcuni anni al calciatore italiano Manuel Locatelli. Tra le curiosità sul suo conto, ama gli animali ed ha posseduto un cane di piccola taglia di nome Teddy e a cui era molto legata. E’ appassionata di moda. Fra le sue mete preferite ci sono quelle con il mare.

In passato Thessa ha lavorato anche per Sky come producer presso il reparto Sky Cinema. Tornando a Locatelli, dopo gli anni al Sassuolo nei quali sembra aver fatto il salto di qualità definitivo, ora è uno degli uomini mercato più richiesti. Su di lui c'è la Juve e la volontà del giocatore è quella di andare in bianconero, ma l'ad dei neroverdi, Carnevali, ha rivelato che attualmente in vantaggio ci sarebbe l'Arsenal, che ha presentato un'offerta molto generosa al club emiliano.

