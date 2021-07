Mbappè non rinnova con il Psg, il Real Madrid sullo sfondo

Foto: lapresse

Il contratto dell'attaccante francese scade a giugno 2022

01 luglio 2021 a

Kylian Mbappé ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il PSG, che scade a giugno 2022, la sua intenzione è comunque quella di restare a Parigi ancora un anno per poi essere libero di scegliere la sua prossima destinazione. Questo è quanto assicura L’Equipe nell’edizione odierna, secondo cui, il 22enne giocatore francese lo avrebbe già comunicato a diversi membri della sua squadra e che durante questa campagna valuterà le diverse opzioni per il futuro che gli si presenteranno.

Mbappé è l’obiettivo dichiarato del Real Madrid, sempre l’Equipe spiega infatti che il club spagnolo avrebbe già chiesto di Mbappé al Psg qualche settimana fa mentre trattava per un altro giocatore il cui nome non è trapelato e la risposta dei parigini è stata perentoria: non è in vendita. Il presidente Nasser Al-Khelaifi spera ancora di convincere l’attaccante durante quest’ultimo anno a rinnovare il contratto e intanto continuerà a rifiutare tutte le offerte.

