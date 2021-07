Francesco Totti in Sardegna al Lexus Padel Vip Cup

Il 9 e 10 luglio le leggende del calcio nazionale e le star dello spettacolo aprono l'estate italiana con l'evento più esclusivo della Costa Smeralda

Francesco Totti porta in Sardegna il Lexus Padel Vip Cup, il torneo di padel più ambito dell’estate 2021, ospitato il 9 e 10 luglio al Grand Hotel Poltu Quatu, ritrovo esclusivo di una clientela internazionale, immerso nella bellezza naturale e splendente della Costa Smeralda, scelto anche per rilanciare l’indotto del territorio. Location ideale per celebrare il recente inserimento ufficiale del Padel nei Giochi Olimpici Europei di giugno 2023, disciplina in continua crescita, che in Italia registra oltre 60.000 tesserati e 500.000 praticanti in 3000 campi, fra cui molti beniamini del grande pubblico. Numerosi sono infatti i volti noti travolti dalla passione padel, iscritti al LEXUS PADEL VIP CUP, oltre al Capitano, appena nominato Ambassador di Milano-Cortina 2026, saranno presenti star dello spettacolo, special guest del mondo sportivo e campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano: Giampiero Maini, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, PierLuigi Pardo, Vincent Candela, Christian Panucci, Antonio Cabrini, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Thomas Locatelli, Jimmy Ghione il Presidente della Federazione Internazionale di Padel Luigi Carraro

Una sfida avvincente voluta da Lexus, il brand premium del gruppo Toyota, a sostegno di WeWorld Onlus, organizzazione che da oltre 50 anni si impegna per il rispetto e il riconoscimento dei diritti fondamentali in particolare di donne e bambini. Grazie a Lexus, nei giorni del torneo verranno organizzate due aste benefiche, il cui ricavato verrà donato a sostegno del progetto di empowerment femminile “Spazio Donna”, contro ogni forma di violenza e discriminazione, e al programma nazionale contro la povertà educativa.

“E’ un evento che vuole celebrare il talento delle persone, le loro capacità – dichiara Maurizio Perinetti Direttore Lexus Division Italia - ma anche la passione per lo sport e i valori condivisi di rispetto e fairplay che animeranno il torneo nello splendido scenario di Poltu Quatu. Proprio in questa occasione, insieme a personaggi amati da tutti come Francesco Totti, Lexus vuole dare il via ad un importante progetto che trae ispirazione dai valori del Gruppo Toyota, come l’obiettivo di costruire una società migliore, più inclusiva, dove nessuno sia lasciato indietro. Un impegno che vogliamo rendere concreto anche sostenendo attivamente We World Onlus, con cui sono già in programma altre iniziative e attività. Siamo orgogliosi di poter partire in una cornice così prestigiosa con tanti amici e volti noti venuti a sposare la nostra causa.” Ed è proprio il padel – gestito dalla Federazione Internazionale Padel che raggruppa 51 Federazioni Nazionali Affiliate – a rivelare la sua grande anima inclusiva: questo sport è infatti praticato da giocatori di ogni età - dai 10 ai 75 anni - ed il 50% è costituito da donne.

