Lorenzo Sonego, una tifosa in più a Wimbledon: la fidanzata Alice. Subito in giro per Londra | Foto

Una tifosa in più per Lorenzo Sonego a Wimbledon. La fidanzata Alice Petruccioli infatti ha raggiunto il tennista torinese sui campi in erba di Londra, in vista del secondo turno contro Galan Riveros.

Una spinta in più quindi per Sonego, che vuole andare il più lontano possibile ai Championships dopo la finale raggiunta a Eastbourne e l'amarezza per la sconfitta rocambolesca contro De Minaur. Alice intanto, in attesa dell'impegno del fidanzato contro il colombiano al secondo turno, si sta gustando la bellezza e il fascino di Londra.

Mercoledì 30 giugno Sonego ha travolto in tre set il portoghese Sousa, con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-0. Una prestazione maiuscola per l'atleta torinese, che si è dimostrato ancora una volta a suo agio su questa superficie, grazie a un ottimo servizio e la buona capacità nel gioco a rete, nonostante le sue discese non siano così numerose.

Al secondo turno Sonego si troverà di fronte appunto il colombiano Galan Riveros, che ha superato l'argentino Coria. Per quanto riguarda la vita privata, Sonego è fidanzato con Alice Petruccioli e tempo fa ha rivelato il suo primo incontro con la ragazza. "Stiamo insieme da un anno e mezzo - ha affermato Sonego in una intervista a La Gazzetta dello Sport -, l’ho conosciuta a Miami durante un torneo: lei studiava lì in America. Io rimorchio con il ballo, con il ballo latino-americano. Muovo molto il sedere (ride, ndr). Non c’era musica latino-americano ma io improvvisavo. Appena mi sono messo a ballare lei ha iniziato a guardarmi con un altro occhio". Insomma, Sonego è un uomo deciso e allo stesso tempo ironico. Ora prova a superarsi nel torneo di Wimbledon, magari cercando di ripetere quanto fatto sulla terra agli Internazionali di Roma, dove si è arreso solo a Djokovic in semifinale.

