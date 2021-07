Camila Giorgi, scoglio Muchova a Wimbledon: il suo completo con gonnellina in pizzo è mozzafiato | Foto

01 luglio 2021 a

Camila Giorgi incanta ancora, sia in campo che sui social. La splendida tennista marchigiana giovedì 1 luglio gioca il secondo turno a Wimbledojn contro la ceca Muchova, numero 22 nel ranking Wta e quindi favorita rispetto all'azzurra, che però sta sfoderando in quest'ultimo periodo una serie di prestazioni di notevole spessore. In più (cosa che non guasta) nelle stories di Instagram, Camila mette in mostra spesso e volentieri il suo fisico perfetto, con look sensuali targati con il suo nuovo marchio ufficiale Giomila. L'ultimo scatto sembra arrivare direttamente dallo spogliatoio dei campi in erba londinesi, con selfie davanti allo specchio e un completo bianco per il match, sportivo e decisamente mozzafiato soprattutto nella gonnellina in pizzo.

Al primo turno, la Giorgi ha disputato una prestazione convincente contro la svizzera Teichmann, travolta in appena due set, con un duplice 6-2 che non ha ammesso repliche.

Al secondo turno dunque si trova di fronte la ceca Muchova, numero 22 del ranking, che ha superato con un doppio 6-3 la cinese Zhang. Ma come sempre non c'è solo il tennis nelle priorità della Giorgi, con il marchio Giomila sempre più lanciato.

In questi giorni sui social ha fatto impazzire i suoi follower con scatti che hanno lasciato indizi su un nuovo amore. Soprattutto una foto in cui c'è in primo piano un mazzo di rose rosse da parte di un corteggiatore misterioso: "Esserci. E poi ognuno sceglie come", la didascalia che accompagna l'immagine. Fino all'hashtag #love utilizzato in un altro scatto in cui appare con i suoi shorts in jeans (suo must nel look). Nelle ultime settimane Camila Giorgi ha tuttavia dimostrato di essere tornata in ottima condizione, anche perché l'erba è una superficie dove può esaltare il suo tennis. Ora un nuovo esame contro la Muchova. Camila vuole continuare a stupire.

