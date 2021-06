Jessica Melena, schianto in bikini con le figlie. L'orgoglio di Immobile: "Le mie donne" | Foto

30 giugno 2021 a

a

a

Jessica Melena protagonista anche sui social. La moglie di Ciro Immobile infatti ha pubblicato una foto in cui appare splendida in bikini in piscina con le sue due figlie femmine, Michela e Giorgia, mentre il maschietto, Mattia, avuto nel 2019, è rimasto lontano dal sole, in casa. "Le mie mini me! Pronte per questa estate 2021. A voi piace abbinare i costumi a quelli dei vostri bambini? A noi tanto", la didascalia che accompagna l'immagine.

Subito c'è stato il commento di Immobile, impegnato dal ritiro azzurro, con l'Italia che venerdì 2 luglio sfiderà il Belgio di Lukaku per i quarti di finale dell'Europeo. "Le mie donne", ha scritto il bomber italiano tutto orgoglioso della sua famiglia.

Jessica Melena e il sesso con Immobile: "Mai prima della partita. Io a Ballando? Lui è geloso"

Ciro è sposato con Jessica Melena dal 23 maggio 2014. I due hanno avuto appunto tre bambini: Michela nata nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nel 2019. Spesso e volentieri i due danno vita a siparietti social. In passato Jessica ha dovuto tenere a bada una fan che, sotto una tenera foto con Ciro e Jessica immortalati mentre si baciano in vacanza, ha scritto: “Mi farei bom**re da Ciro a tutte le ore, ma mi va bene anche una cosa a 3". Immediata (e ironica) fu la risposta della moglie Jessica: "Purtroppo è sempre impegnato, non ha tregua", ha sottolineato.

Jessica Melena è una delle wags azzurre. Non sono infrequenti le sue rivelazioni relative alla vita privata. "Sesso prima della partita? No, perché se poi gioca male dicono che è colpa tua. Se sognavo di fidanzarmi con un calciatore? Ma perché, è un sogno? Il mio era di diventare una veterinaria - ha raccontato qualche tempo fa -. Come donna dei calciatori ammiro molto Sonia Del Piero, Sono favorevole alla chirurgia estetica: io, per esempio, dopo due figli mi sono rifatta il seno". Jessica ha quindi proseguito parlando della notte maledetta contro la Svezia: "Ciro era in campo nella notte in cui l'Italia non si è qualificata ai Mondiali. Ho pianto per lui, da tifosa", ha affermato. Jessica ora sogna invece sempre con il suo Ciro Immobile, l'avventura all'Europeo della Nazionale di Mancini è finora esaltante.

Jessica Melena, lady Immobile e la chirurgia estetica: "Mi sono rifatta il seno dopo il secondo figlio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.