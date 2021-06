Camila Giorgi a Wimbledon, indizi social su un nuovo amore? Intanto è pronta all'esordio | Foto

30 giugno 2021 a

Camila Giorgi è pronta per il suo debutto a Wimbledon 2021. La tennista marchigiana sfiderà l'elvetica Jil Belen Teichmann, che la precede nel ranking Wta di sette posizioni (62-55). Ma la Giorgi vista a Eastbourne, dove ha raggiunto le semifinali battendo Pliskova, Rogers e Sabalenka e si è arresa soltanto a un piccolo problema muscolare alla coscia sinistra che l'ha fermata contro la Kontaveit, può fare tanta strada sull'erba londinese. Intanto Camila sembra voler dare qualche indizio relativo alla vita privata su Instagram.

Chissà se infatti nel suo cuore sia entrato un nuovo amore. Nelle ultime ore la tennista marchigiana ha postato un mazzo di rose rosse con un messaggio: "Esserci. Poi ognuno sceglie come", in un altro scatto si vede di spalle con i suoi shorts in jeans (un suo must) e la didascalia: "Fai ciò che ami", e in un'altra immagine ancora usa l'hashtag #love.

Insomma, la trasferta di Camila in quel di Wimbledon potrebbe riservare diverse novità, non solo relative al campo da tennis. Senza dimenticare che in una storia sulla sua pagina Instagram è apparsa in un selfie dall'hotel dove alloggia in vista del torneo in cui indossa un intimo bianco ad alto tasso di sensualità, chissà se per mandare un messaggio alla presunta nuova fiamma.

Quel che è certo è che anche stavolta al fianco della sexy giocatrice azzurra ci sarà ovviamente il padre Sergio, difeso nelle ultime settimane dalla stessa Camila: "Non è un padre padrone, chi costruisce dal nulla una tennista capace di conquistare le prime 30 posizioni nel ranking merita solo rispetto", aveva sottolineato la Giorgi a proposito del suo genitore coach. Mercoledì 30 giugno appuntamento per la Giorgi con il primo turno di Wimbledon: c'è da battere la svizzera Teichmann. Impegno difficile ma sicuramente alla portata della bella Camila.

