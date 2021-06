Kristen Pazik, i quattro figli con Andriy Shevchenko: l'amore scoppiato a un party di Armani

29 giugno 2021 a

Kristen Pazik è una modella americana, è nata a Minneapolis, nel Minnesota, l’11 agosto del 1978 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Leone). In Italia è famosa principalmente per essere la moglie di Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e attuale commissario tecnico dell'Ucraina impegnata martedì 29 giugno nell'ottavo di finale dell'Europeo di calcio contro la Svezia. Kristen è la figlia dell’ex giocatore di baseball Mike Pazik. La coppia si è sposata nel 2004 a Washington su un campo da golf.

La coppia ha in seguito avuto quattro figli: Jordan, Christian, Aleksander e Rider Gabriel. Shevchenko abita attualmente insieme alla sua famiglia a Londra. Nella capitale inglese aveva preso casa nel 2006, quando era stato acquistato dal Chelsea: all’epoca l’attaccante spiegò che decise di lasciare il Milan e di trasferirsi in Inghilterra per far imparare al meglio l’inglese ai suoi figli.

I tabloid d’oltremanica ricamarono sulla vicenda affermando persino che Kristen “costrinse” Sheva ad accasarsi nella squadra inglese dell’oligarca russo Roman Abramovich in quanto “non si sentiva a suo agio nella provinciale Milano, non parlando l’italiano e non avendo là abbastanza lavoro sulla passerella”. Il passaggio al Chelsea di Andriy fu segnato anche da un episodio assai spiacevole capitato a Kristen. A fine marzo 2006, in un parco milanese, la donna fu aggredita verbalmente da un gruppo di tifosi rossoneri: “La colpa è tua, se lui va via ti spacchiamo la faccia”, le parole gridate alla Pazik. Nonostante le minacce, tutta la famiglia volò a Londra poche settimane dopo.

Tra gli amici di Shevchenko a Milano sicuramente Giorgio Armani. Lo stilista ha persino dedicato all’ex calciatore del Milan l’Ea7, la linea di abbigliamento ispirata proprio da Andriy. I due sono anche soci in affari: con Armani, il ct ucraino ha infatti aperto due negozi a Kiev. Inoltre galeotto per l'amore di Shevchenko con Kristen proprio una festa nel 2002 organizzata dallo stilista. Lì si sono incontrati i due per la prima volta e la passione dura ancora oggi.

