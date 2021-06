Perché Davide Baiocco, ex Perugia e Juventus, ha deciso di allenare a 46 anni

Guiderà il Casa del Diavolo nel campionato di promozione umbra

Torna a casa Davide Baiocco. L’ex centrocampista del Grifo e perugino doc, dopo una vita, sportiva e non, passata nel catanese, inizia la propria carriera da allenatore sulla panchina del Casa del Diavolo, la formazione di Promozione della periferia del capoluogo. Baiocco ha appeso gli scarpini al chiodo a 43 anni, nle 2018, dopo l'esperienza in Eccellenza siciliana tra Palazzolo e Biancavilla e ora sta per concludere il corso di Coverciano per l’abilitazione ad allenatore Uefa A, mentre parallelamente si è dedicato all’attività di network marketing nel settore del fitness.

Baiocco con la maglia del Perugia guidato da Cosmi fece il grande salto nel calcio di Serie A, poi il passaggio alla Juventus e centinaia di match giocati ai massimi livelli tra Piacenza, Reggina, Brescia e Catania. Ora, a 46 anni, la prima da allenatore con il Casa del Diavolo.

