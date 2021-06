Salernitana, Serie A sempre più a rischio: la Figc boccia il trust proposto da Lotito

29 giugno 2021 a

a

a

Si complica l'iscrizione alla prossima Serie A della Salernitana, il club di proprietà di Claudio Lotito, chiamato a vendere la società campana per l'incompatibilità con la presidenza della Lazio. Il Trust della Salernitana (proposto dal patron), secondo la Figc, "non rispetta i requisiti di indipendenza e terzietà che erano stati richiesti". La Figc quindi sostanzialmente ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ma ha dato tempo fino a sabato 3 luglio alle 20 per risolvere i problemi che sono stati evidenziati.

Video su questo argomento Lotito, violento scontro con i giornalisti sul futuro della Salernitana: "Dovete remare a favore della città"

La Figc non ha ravvisato appunto nella proposta di trust per la Salernitana i criteri elencati di indipendenza e terzietà e le due società proprietarie del club avranno tempo fino a sabato alle 20 per risolvere la questione. E' quanto si apprende in merito alla relazione inviata alla Omnia Service Srl e alla Morgenstern Srl - le società che fanno capo rispettivamente a Enrico Lotito, figlio di Claudio, e alla famiglia Mezzaroma - sulla proposta inoltrata venerdì scorso per salvare la promozione in A del club campano nel rispetto delle norme federali, che vietano la contemporanea presenza nel massimo campionato di due squadre sotto una stessa proprietà, in questo caso quella di Claudio Lotito.

Calcio, famiglia Angelucci: "Nessun interesse nel rilevare quote Salernitana"

In particolare la Figc contesta le regole che riguardano la gestione del trust e le procedura di nomina delle persone coinvolte, oltre a sollevare dei dubbi sul fatto che venga garantita l’indipendenza economica della Salernitana e dello stesso trust. Il tempo scorre, ai primi di luglio ci sarà il Consiglio Federale chiamato a decidere sull’iscrizione del club. Insomma, i tifosi del club granata sono sempre più in ansia: la promozione in Serie A dopo 22 anni conquistata sul campo dalla squadra di Castori rischia di saltare per responsabilità del suo presidente, Claudio Lotito.

Inzaghi all'Inter. "Vergognati", la rabbia dei tifosi laziali. Insulti sui profili social della moglie e del figlio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.