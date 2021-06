Mbappè, il video del rigore sbagliato in Francia-Svizzera

29 giugno 2021 a

a

a

E' di Kylian Mbappé l'errore dal dischetto del rigore che elimina la Francia contro la Svizzera. Come mostrato nel video di sotto, l'attaccante del Paris Saint Germain ha sbagliato il rigore decisivo, parato dal portiere elvetico, che ha consentito alla Svizzera di qualificarsi ai quarti di finale di Euro 2020 dopo il 3-3 dei tempi supplementari.

La Francia campione del mondo crolla dopo essere stata in vantaggio per 3-1 fino a dieci minuti dalla fine. Svizzera in vantaggio al 15' con Seferovic, poi Rodriguez sbaglia il rigore del possibile raddoppio al 55' e Benzema in due minuti ribalta la gara. In rete al 57' su assist di Mbappè e poi al 59' dopo il servizio di Griezmann. Pogba fa 3-1 al 75', poi l'uno-due di Seferovic e Gavranovic che strozza in gola ai transalpini la gioia al 90'. Parità ai supplementari e ai rigori l'errore decisivo del giovane attaccante.

L'Italia fatica e vince 2-1 ai supplementari con i gol di Chiesa e Pessina. Venerdì i quarti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.