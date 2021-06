Euro 2020, il Belgio s'inginocchierà. E anche l'Italia "per solidarietà con loro"

28 giugno 2021 a

L'Italia prima della partita contro il Belgio, valevole per i quarti di finale di Euro 2020, si inginocchierà per omaggiare il movimento Black liver matter per rispetto nei confronti della nazionale belga che ha annunciato l'iniziativa. Confermato quanto detto prima di Italia-Austria dal capitano Giorgio Chiellini. A ribadirlo il responsabile della comunicazione Figc, Paolo Corbi, durante la conferenza stampa di Matteo Pessina a Coverciano. "La linea della squadra è quella che ha spiegato Chiellini l'altra sera. Il contrasto al razzismo sarà messo in atto attraverso altre iniziative che la squadra condividerà con la Federazione. La scelta è quella di inginocchiarsi per rispetto nei confronti di chi lo farà, come nel caso del Belgio" ha detto Corbi provando a far chiarezza sulla vicenda che si è creata subito dopo Italia-Galles.

La disputa sull'inginocchiarsi o meno sta tenendo banco nelle ultime ore. "Io credo che viviamo in un paese libero, concettualmente siamo tutti contro il razzismo e ognuno lo manifesta come meglio crede" ha detto in merito Giancarlo De Sisti, campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970, all’Adnkronos, in merito all’Italia che si inginocchierà prima della partita contro il Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020. "La Nazionale avrà preso una decisione ponderata e noi non siamo nessuno per dare un giudizio. Importante dimostrare che siamo un paese contrario a tutti quei tipi di violenza che non centrano nulla con i valori dello sport" ha dichiarato.

Uno dei pochi azzurri ad essersi inginocchiato prima di Italia-Galles, il centrocampista azzurro Matteo Pessina torna sull’argomento in conferenza stampa a Coverciano. "Non ne avevamo parlato, col Galles siamo stati colti un po' alla sprovvista. Ma la linea è quella, la pensiamo tutti uguale". Venerdì a Monaco di Baviera gli azzurri affronteranno nei quarti di finale degli Europei il Belgio, per il match la Nazionale sembra pronta a inginocchiarsi in segno di solidarietà verso la lotta al razzismo.

