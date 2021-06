Moto Gp, Yamaha annuncia la separazione da Vinales a fine stagione

Foto: lapresse

L'ad Jarvis: "Molti alti ma anche tanti bassi in cinque anni"

28 giugno 2021 a

a

a

Adesso è ufficiale. Maverick Vinales e Yamaha si separeranno alla fine della stagione. "A seguito della richiesta" del pilota, si legge nella nota della scuderia, la Yamaha "ha accettato di risolvere anticipatamente l’attuale contratto di due anni. Attualmente alla loro quinta stagione insieme", le due parti "hanno deciso di comune accordo di separarsi alla fine di quest’anno. Entrambe "si sono impegnate a dare il massimo per il resto della stagione MotoGp 2021 e chiudere il rapporto positivamente". "È con tristezza che saluteremo Maverick alla fine dell’anno", ha commentato l’amministratore delegato di Yamaha Lin Jarvis.

Valentino Rossi testa tuta e casco nella galleria del vento dell'ateneo

"Siamo a metà della nostra quinta stagione insieme e negli anni - ha aggiunto - abbiamo raggiunto molti alti ma abbiamo dovuto gestire anche molti bassi. Dopo il Gp di Germania, che è stato il weekend più difficile della nostra collaborazione - ha proseguito Jarvis - abbiamo avuto importanti discussioni ad Assen e siamo giunti alla conclusione che sarebbe stato nell’interesse di entrambe le parti separarsi in futuro. La Yamaha si impegnerà al massimo - come abbiamo sempre fatto - per dare pieno supporto a Maverick e finire questa stagione nel miglior modo possibile".

Morte Dupasquier dopo incidente al Mugello. Aperta inchiesta per omicidio colposo

"Questa collaborazione è stata molto significativa per me negli ultimi cinque anni e si è rivelata una decisione difficile separarsi", le parole di Vinales. "In queste stagioni insieme abbiamo vissuto sia grandi successi che momenti difficili. Tuttavia, il sentimento di fondo è di rispetto e stima reciproci. Sono totalmente impegnato e cercherò di ottenere i migliori risultati per il resto della stagione", ha concluso lo spagnolo.

Moto Gp, Valentino Rossi medita il ritiro a fine mese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.