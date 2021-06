Euro 2020, Italia: c'è il Belgio venerdì ai quarti: eliminato Ronaldo

27 giugno 2021 a

Euro 2020, c'è il Belgio per l'Italia ai quarti di finale. Lukaku e compagni hanno battuto il Portogallo di Ronaldo per 1-0. La partita dei quarti fra Italia e Belgio è in programma venerdì 2 luglio alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco (ore 21), lo stadio del Bayern Monaco.

La sfida fra Belgio e Portogallo è stata decisa con una rete di Thorgan Hazard al 42’ del primo tempo. La sfida dell’ottavo di finale di Euro 2020 si è giocata allo stadio La Cartuja di Siviglia. Il Portogallo non ha per niente demeritato e nella ripresa è stato pericolosissimo prendendo anche un palo clamoroso.

Un secondo tempo che si era subito aperto con il forfait di De Bruyne che, dopo l’intervento da dietro in chiusura di primo tempo di Palhinha, non è riuscito a proseguire; al suo posto entra Mertens. Il Portogallo si è gettato in avanti sfiorando il gol prima con Diogo Jota, ma la sua conclusione ha sorvolato la traversa, poi con il colpo di Joao Felix troppo centrale per impensierire Courtois.

I lusitani non si sono arresi e sono andati vicinissimi all’1-1 quando Guerreiro, di destro dal limite, ha colpito il palo ma al triplice fischio, nonostante una grande sofferenza, è il Belgio a festeggiare regalandosi il quarto di finale contro l’Italia di Roberto Mancini. Un avversario forte per l'Italia anche se per 45 minuti è apparso in balia del Portogallo.

Frattanto nel pomeriggio la Repubblica ceca ha superato l’Olanda per 2-0 alla Puskas Arena di Budapest e ha conquistato i quarti di finale di Euro 2020. Affronterà sabato prossimo la danimarca. Reti di Holes al 68’ e di Schick all’80’, al suo quarto centro in questa Europeo. Olandes in 10 per l’espulsione di de Ligt al 55’.

