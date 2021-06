Max Biaggi, da Anna Falchi ai figli con Eleonora Pedron: ora l'amore con Francesca Semenza

27 giugno 2021 a

Max Biaggi è un noto campione italiano di motociclismo, nato il 26 giugno 1971 sotto il segno del Cancro. In carriera è stato quattro volte campione del mondo nella classe categoria 250 e due volte campione mondiale di Superbike. Celebre la sua rivalità con Valentino Rossi, che ha segnato i primi anni Duemila. Per quanto riguarda la vita privata, era molto amico di Fabrizio Frizzi, che è stato anche padrino di battesimo di sua figlia Ines, avuta con Eleonora Pedron.

Dopo la morte dello storico conduttore ha raccontato al Corriere della Sera: “Aveva sempre la parola giusta, ma con tatto. Temeva talmente di ferirmi che a volte, se capivo che magari non era d’accordo con me, lo anticipavo io. E lì lui scoppiava nella sua classica risata”, ha affermato Biaggi. In passato ha avuto numerosi flirt con alcune delle donne più famose dello spettacolo: su tutte Anna Falchi. Ha avuto una storia importante con Eleonora Pedron, da cui ha avuto due figli: Ines e Leon. Max è stato anche il compagno di Bianca Atzei.

Terminata la storia con la ex Miss Italia, nel 2015 il campione ha iniziato una liaison con la cantante Bianca Atzei, naufragata nel 2017 (pochi mesi dopo l’incidente) e di cui il pilota ha spiegato successivamente a Vero: “In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre - le sue parole -. Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L’incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo”. Ora è fidanzato con l'attrice e modella Francesca Semenza. Biaggi è tra gli ospiti dell'ultima puntata di Domenica In su Rai1, in onda domenica 27 giugno e condotta come sempre da Mara Venier.

