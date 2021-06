Italia-Austria: 2-1 con Chiesa e Pessina. Accorcia Kalajdzic

26 giugno 2021 a

Aggiornamento: gol di Federico Chiesa al 95' su assist di Leonardo Spinazzola. Lo juventino ha segnato con un bel tiro al quinto minuto del primo tempo supplementare: 1-0. Al minuto 105, ultimo del primo tempo supplementare, raddoppia Mattia Pessina su assist di Acerbi: 2-0 dell'Italia sull'Austria. Al 114' accorcia l'Austria con Kaljdzic, che viola la porta azzurra dopo 11 match di imbattibilità.

Terminano 0-0 i tempi regolamentari della partita tra Italia e Austria, in corso allo stadio londinese di Wembley. Dopo un primo tempo che ha visto gli azzurri più vicini alla rete - con un bel tiro di Barella parato al 17' e poi con il palo colpito da Ciro Immobile al 32' - il secondo tempo è stato di marca austriaca, con un gol annullato per fuori gioco all'ex interista Arnautovic al 65'. Non sono serviti i cinque minuti di recupero della seconda frazione

La gara vedrà quindi disputare i tempi regolamentari - due da 15 minuti l'uno - al termine dei quali, in caso di ulteriore risultato di parità, ci saranno i calci di rigore. Tra gli azzurri cartellini gialli per Di Lorenzo e Barella, ammonito solo Arnautovic tra gli austriaci. Nel secondo tempo, Pessina, Locatelli, Chiesa e Belotti hanno preso il posto di Barella, Verratti, Immobile e Berardi.

