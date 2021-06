Italia-Austria, Chiellini: "Non ci inginocchiamo". Ecco il motivo

26 giugno 2021 a

Nessun calciatore azzurro in ginocchio in occasione della partita tra Italia e Austria, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020. A spiegare il motivo della decisione del gruppo, di fatto anticipata anche ieri in conferenza stampa da Leonardo Bonucci, è stato Giorgio Chiellini.

"Non c’è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità", ha dichiarato prima della partita il capitano della nazionale di Roberto Mancini. Il merito della scelta, quindi, sembra essere stato "addossato" agli avversari. "Cercheremo sicuramente di combattere il razzismo in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi£, ha aggiunto il centrale azzurro, oggi ancora fermo ai box. "Non c’è nessuna imposizione, i giocatori sono liberi di scegliere", aveva spiegato il presidente federale Gravina nelle scorse settimane.

Lo stesso ct Mancini ieri aveva detto di essere sempre per "la libertà" di decidere in un senso o nell’altro. "Chiellini, capitano dell’Italia: ’Non ci inginocchieremò. Applausi e #forzaAzzurri, viva lo sport e la Libertà", ha scritto su Twitter Matteo Salvini. In occasione della gara con il Galles, che aveva visto la squadra avversaria inginocchiarsi, cinque azzurri li avevano emulati, scatenando diverse polemiche. Intanto, alle ore 18, nel primo ottavo di finale del torneo, la Danimarca ha surclassato con un rotondo 4 a 0 il Galles, con ben tre reti segnate nella ripresa, di cui le ultime due nei minuti conclusivi.

