Galles-Danimarca 0-3, doppietta di Dolberg e Maehle: i video dei gol

Galles-Danimarca finisce 0-3 e grazie a una doppietta di Dolberg e al gol di Maehle e consente ai compagni dello sfortunato Christian Eriksen di accedere ai quarti di finale di Euro 2020. Ecco i video dei gol della partita, decisa dalle due reti dell'attaccante. La partita della Johan Cruijff Arena, lo stadio che lo ha visto protagonista con la maglia dell’Ajax, è iniziata con un omaggio a Christian Eriksen: in campo, infatti, è stata mostrata una maglia gigante con il numero 10 della Danimarca.

Anche il Galles ha omaggiato il giocatore che ha avuto un malore al minuto 43 di Danimarca-Finlandia: prima del match il capitano dei "dragoni", Gareth Bale, ha consegnato a quello danese Simon Kjaer una maglia del Galles, personalizzata con il nome del centrocampista dell’Inter e il numero 10. Nel primo tempo la partita è stata complessivamente equilibrata, con una prevalenza della Danimarca, che è andata più volte al tiro e ha collezionato ben sette calci d'angolo. La gara è stata sbloccata al 27' da Dolbrg, punta centrale del tridente danese, su assist di Damsgaard. Due gli ammoniti nella prima frazione tra i gallesi, che al 40' hanno anche sostituito Roberts con Williams.

Nella ripresa il raddoppio danese dopo tre minuti, sempre con Dolberg. Nell'azione tuttavia resta il dubbio di un fallo su Moore, ma l'arbitro ha convalidato la rete. Il Galles ha cercato di riaprire il match, senza tuttavia impensierire oltre modo la retroguardia biancorossa. Al 60' tre cambi per i danesi e uno per i gallesi ma gli scandinavi - considerati favoriti dai bookmaker per la qualificazione - hanno potuto ben amministrare e centrare la qualificazione ai quarti. La girandola di cambi negli ultimi 15 minuti non è riuscita a raddrizzare la gara, che ha visto anche il terzo gol danese con Maehle. La Danimarca ha anche vinto un campionato europeo, nel 1992, al termine di un torneo dove era stata inizialmente considerata una outsider.

