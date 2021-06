Tour de France, maxi caduta durante la prima tappa del 26 giugno: donna con cartello colpisce Tony Martin | Video

26 giugno 2021 a

Maxi caduta durante la prima tappa del Tour de France. Come mostrato nei video che riportiamo, una donna a bordo strada ha colpito con un cartello Tony Martin. Il ciclista non ha potuto evitare l'impatto ed è caduto a terra, coinvolgendo gli altri membri del gruppo. La signora, a quanto sembra, non si è neanche pienamente accorta dell'arrivo del gruppo di ciclisti, essendosi girata con il cartello a favore delle telecamere. Il suo gesto poco avveduto ha provocato quindi una caduta di massa a circa 43 km dal traguardo, viziando così lo sviluppo del resto della corsa.

Première étape du Tour de France, premier crash, premier partisan à blâmer pic.twitter.com/6i3yhBtwv7 — Julien Lamoureux (@julienlamoureux) June 26, 2021

Martin è stato uno degli atleti ad avere la peggio, avendo riportato ferite ed escoriazioni. L'accaduto ha subito riacceso il dibattito sulla sicurezza di questo genere di manifestazioni, dove il pubblico assiepato ai bordi delle carreggiate può costituire un elemento di pericolo tale da inficiare l'esito di una tappa o del resto della manifestazione, qualora si verifichino infortuni di maggiore gravità. Ad ogni modo, è partita oggi, sabato 26 giugno, l’edizione numero 108 del Tour de France, che torna al consueto appuntamento di inizio estate, dopo la parentesi di fine agosto dello scorso anno a causa dell’emergenza Covid. Il campione in carica Tadej Pogacar è l’uomo da battere: lo sloveno giocherà il derby con Primoz Roglic, al quale soffiò la maglia gialla pochi mesi fa in un drammatico finale. La prima tappa prevede un percorso di 197,8 km da Brest a Landerneau. Torna sulle strade francesi anche Chris Froome, che dopo due anni di assenza, cercherà di conquistare il quinto successo alla Grande Boucle. Nove gli italiani al via, con Vincenzo Nibali che cercherà qualche acuto nelle tappe di montagna.

Inacreditável o que acaba de acontecer no #TDF2021! Um parvalhão acaba de fazer com que 2/3 do pelotão vá ao chão. Sem palavras mesmo. pic.twitter.com/Jqz8Vs91LR — Maurício (@ElTaconDeDios) June 26, 2021

