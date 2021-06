Italia-Austria, pronostico e risultato esatto: i bookmakers puntano sull'1-0

26 giugno 2021 a

a

a

Italia-Austria, pronostico e risultato esatto: i bookmaker prevedono una vittoria degli azzurri ma con un esito molto risicato, molto probabile un 1-0. Potrebbe esserci solo un gol, infatti, in questa partita che apre gli ottavi del torneo continentale tra selezioni nazionali.

Euro 2020, sorpresa per l'Italia: Austria avversaria sabato agli ottavi

Come detto, i bookmaker puntano sugli azzurri: l'esito "1" è pagato tra 1.50 e 1.55, ma la quota potrebbe scendere nelle prossime ore visto l'elevato numero di giocate su questo esito. Il pareggio è quotato intorno a 4, mentre la vittoria austriaca tra 7 e 8. Pochi i gol previsti durante il match: l'Italia ha mantenuto infatti la propria porta inviolata nelle ultime 14 gare, ma anche l'Austria è una squadra compatta e coesa, a cui non è facile segnare. Per questo i bookmaker tendono ad escludere esiti come "gol" o "over 2.5", dal momento che partite come questa - ad eliminazione diretta - tendono ad essere giocate con molta attenzione da entrambe le formazioni, vista l'alta posta in palio. La partita potrebbe diventare insidiosa qualora non si sbloccasse nella prima frazione; va anche ricordato che in questa occasione sono previsti supplementari e rigori. L'1-0 è il risultato ritenuto più probabile, pagato tra 5 e 5.50, seguito poi dall'1-1 e dal 2-0.

Euro 2020, italia favorita? Zoff: "Se arriva tra le prime quattro..."

Molto gettonato anche l'esito "no gol", ossia quello per cui almeno una delle due porte rimane inviolata, pagato a 1.60. Giocata interessante anche quella in combo tra "1" e "no gol" o quella che abbina la vittoria azzurra agli esiti "under 3.5" (pagata intorno a quota 2) o "under 4.5", pagata tra 1.60 e 1.70. Ma il risultato per gli azzurri è tutt'altro che scontato, malgrado l'Austria sia un avversario decisamente alla portata degli azzurri che, vincendo oggi, supererebbero il record dell'Italia di Pozzo, con ben 30 risultati utili consecutivi. Appuntamento in campo alle ore 21.

Spinazzola, prima scartato da Juve e Inter: ora il Real Madrid lo vuole a tutti i costi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.