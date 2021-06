Euro 2020, Italia-Austria oggi 26 giugno su Sky e Rai1: le probabili formazioni. Ballottaggio Verratti-Locatelli

26 giugno 2021 a

Conto alla rovescia per Italia-Austria, ottavo di finale di Euro 2021 in programma oggi sabato 26 giugno al Wembley Stadium di Londra. La partita sarà trasmessa in diretta tv, alle ore 21, sia su Sky che in chiaro su Rai1. Se gli azzurri riusciranno a vincere e superare il turno, affronterà la vincente della sfida tra il Belgio di Lukaku e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Gli azzurri fin qui hanno fatto bottino pieno conquistando tre vittorie su tre nel Gruppo A e strappando la qualificazione come prima forza del girone. La squadra di Mancini ha piegato con un netto 3-0 Turchia e Svizzera prima di liquidare la pratica Galles grazie alla rete di Pessina. Sette gol fatti e zero subiti per l'Italia, che stasera dovrà vedersela contro la nazionale di Franco Foda, classificatasi seconda nel Gruppo C dietro l'Olanda. Alaba e compagni hanno battuto la Macedonia del Nord (3-1) e l'Ucraina di Shevchenko (1-0), in mezzo il ko contro gli Oranje (2-0). Mancini, nella conferenza stampa della vigilia, ha caricato i suoi: "In queste gare mi hanno messo tutti in difficoltà, chi non gioca sarà pronto a entrare e cambiare la partita. Wembley? Se siamo bravi magari ci torniamo". Appuntamento cerchiato in rosso quello dell'11 luglio, quando a Londra si giocherà l'ultimo atto della manifestazione. Un appuntamento al quale gli azzurri non vogliono mancare, per ripetere il trionfo del 1968, unica affermazione italiana nei campionati europei. Sul fronte formazioni, Florenzi e Chiellini non sono ancora pienamente recuperati, al loro posto toccherà a Di Lorenzo e Acerbi. Torna il super tridente delle prime due partite (Berardi, Immobile e Insigne) mentre l'unico dubbio di Mancini è a centrocampo con Verratti che dovrebbe essere preferito a Locatelli.

Dove vedere la partita? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football ma anche su Rai 1. Inoltre sarà disponibile in streaming sulle piattaforme Sky Go e su Rai Play. Le probabili formazioni. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. (A disposizione: Sirigu, Meret, Emerson, Bastoni, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Chiesa, Belotti, Raspadori). Ct Mancini. AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Ulmer; Grillitsch, Ilsanker; Laimer, Sabitzer, Alaba; Arnautovic. (A disposizione: A. Schlager, Pervan, X. Schlager, Schöpf, Kalajdzic, Posch, Lienhart, Baumgartner, Trimmel, Schaub, Onisiwo, Gregoritsch). Ct Foda. ARBITRO: Taylor (Inghilterra).

