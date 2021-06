Jessica Melena, lady Immobile e la chirurgia estetica: "Mi sono rifatta il seno dopo il secondo figlio"

25 giugno 2021 a

Jessica Melena è una delle wags azzurre, moglie di Ciro Immobile, centravanti della Nazionale impegnata all'Europeo. Non sono infrequenti le sue rivelazioni relative alla vita privata. "Sesso prima della partita? No, perché se poi gioca male dicono che è colpa tua. Se sognavo di fidanzarmi con un calciatore? Ma perché, è un sogno? Il mio era di diventare una veterinaria - ha raccontato qualche tempo fa -. Come donna dei calciatori ammiro molto Sonia Del Piero, Sono favorevole alla chirurgia estetica: io, per esempio, dopo due figli mi sono rifatta il seno". Jessica ha quindi proseguito parlando della notte maledetta contro la Svezia: "Ciro era in campo nella notte in cui l'Italia non si è qualificata ai Mondiali. Ho pianto per lui, da tifosa", ha affermato.

Qualche tempo fa lo stesso Immobile ha invece raccontato di essere finito un po’ nel dimenticatoio dopo la nascita dei suoi figli: “Litighiamo per un motivo molto semplice. Abbiamo tre figli e io arrivo sempre dopo di loro - ha ammesso -. Mi restano i 5 minuti finali della giornata. Vorrei che mia moglie mi dedicasse più tempo”. Inoltre Jessica Melena ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Nel 2009 ha vinto la fascia di reginetta di Miss Mediterraneo presso Lido Luigi di Roseto; nel 2011, invece, la sua bellezza ha conquistato la prestigiosa fascia di Miss Peugeot.

Jessica Melena e il sesso con Immobile: "Mai prima della partita. Io a Ballando? Lui è geloso"

Per quanto riguarda i dettagli della coppia, Jessica è sposata con Immobile dal 23 maggio del 2014 con un cerimonia celebrata presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico, il paesino dove è nata la ragazza. Un amore importante suggellato dalla nascita di tre splendidi figli: Michela nata nel 2013, Giorgia nata nel 2015 e Mattia nato nel 2019. Immobile è protagonista nell'Italia che sabato 26 giugno affronta l'ottavo di finale degli Europei contro l'Austria.

Jessica Melena, chi è la moglie di Ciro Immobile: sexy capo delle wags azzurre

