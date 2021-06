Sonego in finale a Eastbourne, la gioia social della fidanzata: "Alice? L'ho conquistata col ballo" | Foto

25 giugno 2021 a

Esultanza social per Alice Petruccioli, la fidanzata di Lorenzo Sonego, approdato in finale all'Atp 250 di Eastbourne, torneo sull'erba preparatorio a Wimbledon. La ragazza infatti ha pubblicato una story su Instagram con la foto del tennista soddisfatto dopo la vittoria in tre set contro l'australiano Purcell. All'ultimo atto del torneo, Sonego si troverà di fronte l'australiano De Minaur.

Per quanto riguarda la fidanzata, Alice era sugli spalti del Foro Italico a fare il tifo per Sonego. A Roma è arrivato sino alle semifinali, per poi arrendersi in tre set a Djokovic. La Petruccioli da sempre pubblica scatti insieme a Lorenzo. Tra questi ci sono quelli in cui Alice definisce Sonego il suo guerriero: "My viking", ha scritto. Insomma, un amore straordinario per quello che adesso è uno degli idoli degli appassionati di tennis in Italia.

"Stiamo insieme da un anno e mezzo - ha affermato Sonego in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport -, l’ho conosciuta a Miami durante un torneo: lei studiava lì in America. Io rimorchio con il ballo, con il ballo latino-americano. Muovo molto il sedere (ride, ndr). Non c’era musica latino-americano ma io improvvisavo. Appena mi sono messo a ballare lei ha iniziato a guardarmi con un altro occhio". Per il torinese, tifosissimo dei granata, è la seconda finale di questo 2021 dopo quella vittoriosa sulla terra di Cagliari. Sull’erba fra l’altro Sonego ha vinto il primo titolo pro della sua carriera, nel 2019 ad Antalya. "Decisivo il servizio", ha sottolineato Lorenzo subito dopo la vittoria con Purcell.

«E’ stato un match molto combattuto, Purcell è un gran lottatore e un avversario pericoloso. Nel secondo set lui attaccava praticamente su ogni palla ed è stato complicato, nel terzo ho ritrovato il mio tennis, riuscendo ad essere più aggressivo e ho portato a casa l’incontro. Qui ci sono anche diversi italiani e per me il tifo è importante, poi gioca

