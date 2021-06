Camila Giorgi, selfie nuda dall'hotel di Eastbourne prima della Kontaveit: indossa solo una giacca | Foto

25 giugno 2021 a

Camila Giorgi ha una occasione importante a Eastbourne. Venerdì 25 giugno infatti scende in campo nel match contro la estone Kontaveit, dopo aver battuto giocatrici come Karolina Pliskova, la statunitense Rogers e la bielorussa Sabalenka. La tennista marchigiana è tornata in grande condizione sull'erba inglese, proprio alla vigilia del torneo di Wimbledon.

Intanto Camila, dall'hotel in cui alloggia, ha pubblicato una storia su Instagram dove si mostra in un selfie super sexy e indossa soltanto una giacca. Gambe in bella vista e follower pazzi di gioia. Sui social la tennista marchigiana, com'è noto, non mostra soltanto il tennis, tutt'altro. E' appassionata di moda e su Instagram si fa immortalare con vestiti eleganti e sexy. Da non sottovalutare come la stessa Giorgi abbia fondato un proprio marchio, intitolato Giomila.

