Formula 1, il Gran Premio di Turchia torna in calendario

Si svolgerà il 3 ottobre all'Istanbul Park

Il Gran Premio di Turchia tornerà in calendario in questa stagione. Lo ha comunicato la Formula 1. La gara all’Istanbul Park si svolgerà il 3 ottobre, nel fine settimana originariamente previsto per il Gran Premio di Singapore. All’inizio di questa stagione il Gp di Turchia era stato rimosso dal calendario a causa delle restrizioni sui viaggi internazionali, ma all’epoca i promotori avevano richiesto la possibilità di reinserire l’appuntamento se ce ne fosse stata la possibilità.

"Siamo felici di tornare in Turchia al circuito di Istanbul Park. Speriamo di vedere di nuovo un’altra fantastica gara in una delle migliori piste del mondo", ha commentato Stefano Domenicali, presidente e ceo di Formula 1.

