Euro 2020, le squadre qualificate e gli accoppiamenti negli ottavi: partite e calendario del tabellone a eliminazione

La fase a gironi di Euro 2020 si chiude non senza sorprese. Eliminata la Polonia, mentre la Germania rischia grosso e si salva acciuffando il pareggio con l'Ungheria. I tedeschi che con l'Europeo hanno sempre avuto un grande feeling (tre vittorie e altrettanti finali oltre ad aver raggiunto complessivamente le semifinali in ben nove edizioni) hanno rischiato davvero di uscire con grande anticipo dalla manifestazione.

Gli ottavi di finale vedranno i seguenti accoppiamenti: Galles-Danimarca (26 giugno ore 18), Italia-Austria (26 giugno ore 21), Paesi Bassi-Repubblica Ceca (27 giugno ore 18), Belgio-Portogallo (27 giugno ore 21), Croazia-Spagna (28 giugno ore 18), Francia-Svizzera (28 giugno ore 21), Inghilterra-Germania (29 giugno ore 18) e Svezia-Ucraina 29 giugno ore 21). Spiccano tre sfide di altissimo valore negli ottavi: il Belgio di Lukaku contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo (sempre più recordman nella storia dell'Europeo), l'Inghilterra di Kane contro la Germania di Muller, la Croazia di Modric contro la Spagna di Morata. Scontri che valgono molto di più di un ottavo di finale. L'Italia è capitata nella parte "alta" del tabellone insieme a Belgio, Portogallo, Francia, Croazia e Spagna.

Le partite di oggi 23 giugno. Portogallo e Francia hanno pareggiato 2-2 nell’ultima giornata del Girone F di Euro 2020. Risultato che permette ai Bleus di Deschamps, già qualificati per gli ottavi, di chiudere in testa il gruppo. Avanzano anche i lusitani, come terzi, alle spalle della Germania. Nel primo tempo Portogallo in vantaggio al 31’ con il rigore di Ronaldo, pareggio dei transalpini con il penalty di Benzema al secondo di recupero. Nella ripresa la Francia completa la rimonta ancora con Benzema (48’), ma un altro rigore trasformato da Ronaldo pareggia i conti (60’). La Germania si qualifica agli ottavi di finale di Euro 2020 con il brivido. I tedeschi pareggiano 2-2 con l’Ungheria a Monaco di Baviera nella terza e ultima giornata del Girone F. Magiari in vantaggio con Szalai all’11’ del primo tempo. Nella ripresa, il pareggio dei tedeschi con Havertz (66’). Ungheria ancora avanti con il gol di Schafer (68’), Goretzka riequilibra i conti all’84’. La nazionale di Marco Rossi è eliminata, ma esce a testa alta.

