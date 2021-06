Euro 2020, il programma di oggi 23 giugno: stasera in tv la super sfida tra Francia e Portogallo

23 giugno 2021 a

a

a

Giornata cruciale agli Europei di calcio: oggi, mercoledì 23 giugno 2021, si decidono le nazionali che si qualificheranno agli ottavi di finale di Euro 2020 dai gironi E ed F, gli ultimi due che devono ancora completarsi e stilare la classifica: nessuna ha la certezza di essere qualificata. Il programma prevede, in contemporanea come tutte le altre partite della terza giornata, alle 18 le sfide del girone E mentre alle 21 quelle del girone F.

Euro 2020, sorpresa per l'Italia: Austria avversaria sabato agli ottavi

Si inizia con Svezia-Polonia e Slovacchia-Spagna - ore 18 in diretta tv su Sky - con le nazionali polacche e spagnole, inizialmente favorite, che ora si trovano in ritardo in classifica e obbligate alla vittoria per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Polonia e Spagna si affidano ai gol dei loro bomber, Lewandoski e Morata, chiamati a ergersi protagonisti per salvare le rispettive squadre. La classifica dopo due giornate: Svezia 4, Slovacchia 3, Spagna 2, Polonia 1.

Italia, 30 e lode: Pessina stende il Galles. Mancini eguaglia il record di Pozzo | Video

In serata tocca poi a Francia-Portogallo e Germania-Ungheria - ore 21 diretta tv su Sky, con la partita tra francesi e portoghesi che sarà trasmessa in chiaro anche su Rai1. Anche questo girone è un rompicapo, la stessa Ungheria può sognare l'impresa e una della tre big comunque rischia grosso con il rischio di non riuscire neanche a essere la migliore terza. E' il caso del Portogallo chiamato a fare risultato: con una sconfitta i campioni in carica sarebbero eliminati con tutta probabilità. Proprio la grande sfida tra Cristiano Ronaldo e Mbappe è il tema della sfida di stasera. Il portoghese, con Messi, ha segnato un'epoca e il francese può essere il suo successore avendo già fatto intravedere doti davvero uniche: velocità, tecnica e grande fiuto realizzativo. Alla fine di queste quattro partite poi il tabellono di Euro 2020 sarà completo e potranno iniziare i primi pronostici e capire chi potrà raggiungere i quarti quando la competizione entrerà nel vivo.

L'Inghilterra vola agli ottavi: potrà incontrare l'Italia solo in finale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.