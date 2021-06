Italvolley, ora è ufficiale: Fefè De Giorgi è il nuovo allenatore

Blengini terminerà il suo ciclo con i Giochi di Tokyo

22 giugno 2021 a

a

a

Ferdinando De Giorgi sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale di volley maschile. L’annuncio è arrivato nel corso della presentazione delle squadre azzurre per il nuovo ciclo olimpico. "Raccolgo con orgoglio questa opportunità. Felice di salutare tutti in questa nuova veste da ct", ha commentato De Giorgi, che assumerà l’incarico dopo i Giochi di Tokyo, sostituendo Gianlorenzo Blengini.

Superlega, Grbic racconta il suo ritorno a Perugia

"Sono emozionato come quando fui convocato per la prima volta con la maglia azzurra". "Ai giocatori- ha proseguito - chiederò una disponibilità incondizionata. Vorrò rendere protagonisti i giovani atleti per pensare a obiettivi importanti. Indossare la maglia azzurra ha un valore importante". L'ex tecnico della Lube era stato accostato qualche mese fa anche alla Sir Perugia ma il nuovo corso federale impedisce il doppio incarico. Così i Block Devils scelsero la soluzione interna (carmine Fontana) per sostituire Vital Heynen.

Volley Superlega, la Sir presenta Giannelli ai tifosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.