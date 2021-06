Pliskova, duello sexy con Camila Giorgi: Karolina e le parole contro "gli uomini deboli"

22 giugno 2021 a

Karolina Pliskova è l'avversaria al primo turno di Eastbourne di Camila Giorgi. Un duello decisamente sexy quello che si prospetta sull'erba inglese, nel torneo di preparazione a Wimbledon.

In passato Pliskova si era sfogata su dichiarazioni legate alla parità di montepremi per i tornei maschili e femminili, riservando una stoccata ai colleghi uomini: "Non mi piacciono gli uomini che si lamentano che facciamo tanti soldi quanto loro, coloro che non accettano questa uguaglianza sono solo dei deboli", aveva affermato la tennista ceca. Per quanto riguarda la vita privata, Karolina Pliskova è nata a Louny (in Repubblica Ceca) il 21 marzo 1992. Vive oggi a Montecarlo, insieme al marito Michal Hrdlicka.

Si sa che la relazione con l’avvenente presentatore tv ceco non è sempre stata semplice e lineare. Michal ha iniziato la relazione con la giovane tennista dopo il divorzio con Lucie Borhyova, di 11 anni più vecchia di lui, con cui ha avuto una figlia. Dopo questo avvenimento aveva scatenato il gossip locale: i giornali scandalistici ne denunciavano infatti i comportamenti intimi con altre donne ed episodi di ubriachezza molesta.

Tornando a Karolina Pliskova, è soprannominata regina di ghiaccio per via del suo carattere freddo dentro e fuori dal campo, ha fatto i suoi esordi da tennista vincendo l’edizione junior degli Australian Open nel 2010. In quello stesso anno la sorella Kristyna vinse Wimbledon giovani. Poi però è stata Karolina ad avere una carriera più brillante. Attualmente è la numero dieci al mondo nella classifica del ranking Wta. Per Camila Giorgi dunque un impegno quasi proibitivo al primo turno di Eastbourne, ma la tennista marchigiana sull'erba è capace di mettere in difficoltà anche le big e la vittoria con Ajla Tomljanovic nell'ultima partita delle qualificazioni ha rappresentato un ottimo viatico per acquisire più sicurezza in questa fase della stagione.

