Camila Giorgi, salta il match con la Pliskova a Eastbourne: quando torna in campo la sexy azzurra

Camila Giorgi fermata dal maltempo a Eastbourne. La pioggia caduta abbondantemente in Inghilterra lunedì 21 giugno ha frenato praticamente tutto il programma dei tornei Atp e Wta e delle qualificazioni di Wimbledon. Il match tra Camila e Karolina Pliskova è stato posticipato a martedì 22 giugno, a partire dalle 13 (meteo permettendo). Nella giornata odierna la tennista marchigiana avrebbe appunto dovuto affrontare la numero 5 del tabellone, la ceca Pliskova, subito dopo il match tra Egor Gerasimov e Jo-Wilfried Tsonga. Così la Giorgi ha un giorno in più per recuperare dall'ultima sfida delle qualificazione che l'ha vista imporsi su Ajla Tomljanovic, la fidanzata di Matteo Berrettini trionfatore al Queen's.

Tornando al meteo in Inghilterra, prevede la pioggia praticamente per tutta la settimana, eccezion fatta per mercoledì 23 e giovedì 24. Non delle grandi condizioni per giocare a tennis, e se il maltempo dovesse continuare anche in tutta la Gran Bretagna, bisognerebbe trovare una soluzione anche per le qualificazioni di Wimbledon. Dopo l'accesso al main draw del torneo sull'erba di Eastbourne, Camila ha voluto pubblicare qualche scatto su Instagram da Roma, facendosi immortalare con un look ad alto tasso di sensualità: shorts e stivali, per un lato b mozzafiato: "Roma è la città degli echi, la città delle illusioni, è la città del desiderio", ha scritto la Giorgi nella didascalia che accompagna le immagini.

La Giorgi sui social non dà spazio soltanto al tennis, tutt'altro. Per lei ci sono anche moda (ha recentemente creato un proprio marchio denominato Giomila) e semplicemente scatti sexy, in cui mette in risalto il suo fisico perfetto e la sua sensualità. Spesso Camila appare in shorts di jeans, per lei un cavallo di battaglia. E i suoi follower apprezzano, al di là delle prestazioni tennistiche. Prestazioni non sempre esaltanti, ma che le consentono comunque di essere la migliore italiana nel ranking Wta. E tra le più sexy del circuito.

