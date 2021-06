Caroline Lijnen, l'ex fidanzata di De Bruyne: lei lo tradì con il compagno Courtois

21 giugno 2021 a

Caroline Lijnen. Un nome sconosciuto ai più, ma che nel 2014 fu al centro di uno scandalo nella Nazionale del Belgio, alla vigilia dei Mondiali brasiliani. A Story Magazine la Lijnen ha rivelato in passato di aver tradito De Bruyne con Courtois per vendetta perché: “Kevin mi ha tradito e lo ha fatto con la mia ex migliore amica. Per mesi non ho detto nulla, per evitare scandali e possibili azioni legali come minacciato dai suoi genitori. Poi nella sua biografia Kevin ha scritto della mia relazione con Thibaut, e allora ho deciso di parlare", ha raccontato.

Caroline in un viaggio a Madrid ha quindi incontrato il portiere belga e a quel punto ha pareggiato i conti con De Bruyne: “Thibaut mi ha fatto sentire come Kevin non aveva fatto nei tre anni della nostra relazione - ha dichiarato sempre in questa intervista passata - a quel punto ho pensato ‘Perché non dovrei fargli quello che lui ha fatto a me?’”. I due calciatori poi si sono chiariti e pare che i due abbiano pure scherzato su questa vicenda.

Attualmente De Bruyne è sposato con Michèle Lacroix. Michèle è originaria del Genk, ha studiato all’Università di Hasselt in Belgio. Michele lavora come modella ma è anche una mamma a tempo pieno. I due si sono conosciuti nel 2014 quando ancora Kevin giocava con il Wolfsburg in Bundesliga, la proposta di matrimonio è arrivata a Parigi sotto la Torre Eiffel e il 26 giungo 2017 i due sono convolati a nozze in Italia precisamente a Sorrento. Michèle, compagna di Kevin De Bruyne, è nata in Belgio 8 dicembre 1993, ha 26 anni. La coppia ha avuto tre figli: due gemelli, Mason e Milian, nati il 10 marzo del 2016 e una bambina, Rome, nata il 31 ottobre 2018. De Bruyne è protagonista con il Belgio all'Europeo: lunedì 21 giugno c'è la sfida alla Finlandia.

