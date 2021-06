Katrin Kerkhofs e il sesso con Dries Mertens: "Mi piace farlo nei bagni dei treni"

21 giugno 2021 a

Katrin Kerkhofs, più semplicemente Kat, è famosa per gli appassionati di calcio per essere la moglie di Dries Mertens. La donna e l'attaccante del Napoli impegnato nel Belgio all'Europeo di calcio sono convolati a nozze nel 2015 dopo ben nove anni di fidanzamento. Kat nata a Lovanio, centro delle Fiandre, il 12 settembre 1988. Dopo aver svolto la professione di giornalista nel suo paese nativo, ha intrapreso un intreccio di carriere: blogger, showgirl e presentatrice.

Nel 2013 ha seguito il marito a Napoli. Nell’autunno del 2018, Kat restò lontana da Dries (soprannominato Ciro sotto il Vesuvio), ma per una giusta causa: prese parte alla versione olandese del programma Ballando con le stelle. Così lady Mertens in Olanda ha saputo farsi apprezzare dal pubblico arrivando fino alla finale del programma tv, insieme al ballerino professionista Nick Kocken. La ragazza finì seconda dopo una finale contro James Cooke. L’amore tra Dries e Kat però non si affievolì, anzi, il piccolo folletto partenopeo dall’Italia, tramite i social, esaltò il talento della moglie: “Guardate la mia stella come balla!” e invitò i tifosi a votare per lei.

In passato Katrin si è lasciata andare anche a qualche rivelazione hot: "La crisi è acqua passata, adesso va tutto a gonfie vele - aveva affermato tempo fa -. A letto sono eccentrica, penso che quando sei sicura di te a livello sessuale, allora le cose vanno sempre meglio anche in generale. Mi piace farlo nei luoghi più insoliti, come i bagni dei treni: mi piacciono tanto. Chirurgia estetica? Sì, ho fatto un ritocco in passato: ho dovuto ridurre il seno, ce l'avevo troppo grande". Katrin tiferà ovviamente per il marito Dries Mertens e per il suo Belgio lunedì 21 giugno nel match valevole per l'Europeo contro la Finlandia, in onda su Rai1 dalle 19.

