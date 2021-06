Adolphine, la mamma di Romelu Lukaku: l'infanzia povera e i sacrifici della donna

21 giugno 2021 a

Romelu Lukaku è legatissimo da sempre alla madre Adolphine. La donna ha fatto sacrifici enormi per la famiglia e l'attaccante dell'Inter non ha mai smesso di mostrare tutto il grande affetto che prova per lei. In una vecchia intervista a The Players Tribune il calciatore della Nazionale belga impegnata lunedì 21 giugno contro la Finlandia agli Europei di calcio ha ricordato le difficoltà economiche della sua famiglia.

"Ricordo il momento in cui ho capito che eravamo senza soldi. Avevo sei anni e tornavo a casa per pranzo durante la nostra pausa a scuola. Mia mamma ci dava sempre pane e latte - ha raccontato -. Poi un giorno sono tornato a casa e ho visto mia mamma con la scatola del latte. Ma quella volta stava mescolando qualcosa e io avevo capito subito cosa stava succedendo. Stava mescolando l'acqua con il latte. Non avevamo abbastanza soldi per farcelo durare tutta la settimana. A volte capitava di tornare a casa la sera e le luci erano spente. Niente elettricità per due, tre settimane. Quando volevo fare il bagno non c'era l'acqua calda. Mia mamma scaldava un bollitore sul fornello ed io mi mettevo nella doccia gettandomi acqua calda sulla testa con una tazza. A volte tornavo da scuola e trovavo mia madre che piangeva e un giorno le dissi ‘Mamma, vedrai che cambierà. Giocherò a calcio nell'Anderlecht e succederà presto. Staremo bene. Non dovrai più preoccuparti'. Avevo sei anni".

Lo scorso ottobre al Festival dello Sport il numero 9 dell'Inter ha parlato nuovamente della madre: "Ogni gol che faccio, è per lei perché se non ci fosse stata io non sarei diventato ciò che sono". A lei ha dedicato anche il primo gol nel derby di Milano. Un legame fortissimo. Lunedì 21 giugno su Rai1 Lukaku è protagonista in Finlandia-Belgio.

