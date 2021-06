Euro 2020, niente Roma o Budapest: la finale resta a Londra

Gravina, presidente della Figc: "Non ci sono i presupposti organizzativi"

"Smentisco categoricamente l’ipotesi di spostamento della final four a Roma o a Budapest, non ci sono i presupposti dal punto di vista organizzativo". Cosi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa a Casa Azzurri. "Quanto sta accadendo a Budapest desta attenzione ma anche preoccupazione per capire cosa può generare nei 10-14 giorni di incubazione di questo maledetto virus. La Uefa non strizza l’occhio a Budapest", aggiunge. "Per quanto ci riguarda chiederemo una leggera implementazione del pubblico per i quarti di finale, anche come test per le nostre società in vista del prossimo campionato", conclude.

"Abbiamo poi vinto la scommessa più grande, quella di riportare la gente allo stadio in sicurezza, un messaggio di speranza per il futuro del Paese. Un mese fa sembrava impossibile un risultato di questo tipo, ora è realtà. All’Olimpico ci sono state 48mila persone ad assistere alle tre gare con un livello di sicurezza altissimo. Ringrazio di cuore i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò", dice ancora Gravina. "A questo si aggiungono il successo della fan zone e quello di Casa Azzurri con 12mila accessi totali e 7 concerti live, una risposta a chi alla vigilia della nostra attività pensava che il mondo del calcio fosse privilegiato rispetto a quello dello spettacolo che può seguire il nostro esempio".

