Camila Giorgi, shorts e lato b in primo piano sulle strade di Roma: "La città del desiderio" | Foto

Camila Giorgi è la tennista azzurra attualmente meglio classificata nel ranking Wta. Domenica 20 giugno ha conquistato l'accesso al main draw del torneo sull'erba di Eastbourne, ma ha voluto pubblicare qualche scatto su Instagram da Roma, facendosi immortalare con un look ad alto tasso di sensualità: shorts e stivali, per un lato b mozzafiato: "Roma è la città degli echi, la città delle illusioni, è la città del desiderio", ha scritto la Giorgi nella didascalia che accompagna le immagini.

Tornando al tennis, in poco più di un’ora e 20 di gioco Camila Giorgi ha battuto 7-5 6-3 l’australiana Ajla Tomljanovic, accedendo appunto al main draw di Eastbourne. La Tomljanovic, fidanzata di Matteo Berrettini trionfatore al Queen's, la precede di quattro posizioni in classifica mondiale. Otto i break in 20 game ma stavolta per fortuna la 29enne marchigiana è riuscita a volgere il match a suo favore, togliendo anzi il servizio ad Ajla quando serviva per il primo set sul 5-4 e vincendo cinque game consecutivi dal 3-5 al 7-5 e poi altri quattro dal’1-2 nel secondo set al 5-2 per poi chiudere al primo match point.

Lunedì 21 giugno sfiderà al primo turno la ceca Karolina Pliskova, numero 10 del ranking. Un incontro sulla carta proibitivo, ma il tennis femminile al momento sembra essere molto livellato e quindi Camila può anche cercare il colpaccio. La Giorgi sui social tuttavia non dà spazio soltanto al tennis, tutt'altro. Per lei ci sono anche moda (ha recentemente creato un proprio marchio denominato Giomila) e semplicemente scatti sexy, in cui mette in risalto il suo fisico perfetto e la sua sensualità. Spesso Camila appare in shorts di jeans, per lei un cavallo di battaglia. E i suoi follower apprezzano, al di là delle prestazioni tennistiche.

