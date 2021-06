Alessandra Navarra, la fidanzata di Matteo Pessina: una storia d'amore iniziata nel 2015

20 giugno 2021 a

Alessandra Navarra. Un nome sconosciuto per la maggior parte degli italiani, quello della 25enne, ma non lo sarà più dopo questo Europeo di calcio. Alessandra infatti è la fidanzata di Matteo Pessina, con cui sta dal 2015. Matteo Pessina è infatti tra i più giovani calciatori in campo agli Europei 2021, un centrocampista pronto a difendere i colori azzurri e segnare gol per l’Italia. Gioca nell’Atalanta ed è conosciuto come una stella del campionato italiano di serie A, cresciuto tantissimo sotto la guida di Gasperini a Bergamo.

Convocato per la prima volta dal ct Roberto Mancini ha esordito in Nazionale l’11 novembre 2020, all’età di 23 anni. Ha realizzato le sue prime reti in azzurro il 28 maggio 2021 e ha segnato una doppietta nella partita amichevole vinta per 7-0 contro San Marino a Cagliari. Ora il primo gol all'Europeo contro il Galles. E pensare che Pessina era stato inizialmente escluso dalla lista dei 26 convocati per gli Europei 2020, il 7 giugno 2021 è stato ufficialmente convocato al posto dell'infortunato Sensi per entrare in campo già nella partita d’esordio contro la Turchia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stipendio annuale di Matteo Pessina ammonta a quattrocento mila euro.

Il centrocampista dell’Atalanta ha un padre super orgoglioso di questo figlio calciatore. Papà Fabio, commercialista, ha ricordato recentemente l’estate di 14 anni fa, quando all’improvviso Matteo fu aggregato alla prima squadra del Monza per il ritiro estivo. Questo è quanto ha raccontato a Il Giorno Monza e Brianza: "Saltammo le vacanze, o meglio mandai moglie e figlia al mare e io rimasi con lui: prima in ritiro e poi ad agosto nel caldo soffocante di Monza per gli allenamenti a Monzello. Ma ricordo con immenso piacere quei giorni e il rapporto fra noi due che si rafforzava", ha dichiarato tempo fa. Sacrifici che ora vedono tutti i frutti.

