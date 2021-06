Veronica Ciardi, prima della figlia Deva con Bernardeschi il rapporto saffico con Sarah Nile

20 giugno 2021 a

a

a

Veronica Ciardi da personaggio televisivo non è più molto conosciuto, in compenso gli appassionati di calcio la conoscono per essere la compagna di Federico Bernardeschi. Romana doc, è nata il 13 luglio 1985 (Cancro). Ha mosso i primi passi grazie alla partecipazione al Grande Fratello 10.

Tra le curiosità sul suo conto, adora i bambini e ha svolto anche la professione di animatrice presso una scuola materna. Tra le mura della casa di Cinecittà, edizione numero 10 del reality Grande Fratello, la Ciardi ha avuto modo di discutere (anche in modo acceso) e far discutere, soprattutto per i numerosi flirt. Si è legata in principio a Massimo Scattarella, poi ebbe un piccolo flirt con Mauro Marin e infine un rapporto saffico con l’ex playmate Sarah Nile.

Giorgia Duro, la storia con Andrea Belotti partita da Palermo: dall'amore è nata Vittoria

Questa esperienza l’ha resa famosa al grande pubblico, e ha aperto altre importanti porte nella sua carriera. Nel 2011, infatti, ha iniziato ad occuparsi di una rubrica tutta sua sul settimanale Vip. Nel film con Enzo Salvi, Una cella in due, ha partecipato come attrice. Dello stesso anno la sua impresa come inviata di Pomeriggio5, scelta da Barbara D’Urso. Ora ha stregato il calciatore della Juventus, Federico Bernardeschi, quando ancora militava nella Fiorentina.

Jessica Aidi, da cameriera a fidanzata di Marco Verratti: lui per lei ha lasciato Laura Zazzara e i figli

La love story tra l’attaccante e l’ex gieffina ha avuto un periodo di crisi nel 2017, con tanto di annuncio social. “Ci siamo lasciati nel rispetto e nella serenità. Ci siamo dati tantissimo, ci siamo amati moltissimo. Ci saremo sempre l’un per l’altro. E' un ragazzo speciale, puro, sincero, con la testa sulle spalle. Quindi colgo ancora qui, pubblicamente, l’occasione per ringraziarlo di tutto”, scrisse Veronica su Instagram. Poi, non si è saputo più nulla su di loro fino ad agosto 2019, quando il giornalista Gabriele Parpiglia ha annunciato come la coppia abbia avuto una figlia, chiamata Deva.

Benedetta Quagli, la compagna di Federico Chiesa dopo la storia finita con Caterina Ciabatti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.