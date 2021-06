Benedetta Quagli, la compagna di Federico Chiesa dopo la storia finita con Caterina Ciabatti

20 giugno 2021 a

Benedetta Quagli è famosa per gli appassionati di calcio per essere la fidanzata di Federico Chiesa, calciatore della Nazionale impegnata all'Europeo in queste settimane. La coppia ha iniziato la sua storia d'amore nel 2019.

Prima di lei, il giocatore della Nazionale era impegnato con Caterina Ciabatti. La love story con la Quagli è finita al centro del gossip quando lui le ha dedicato la vittoria con gli azzurrini al Dall’Ara di Bologna, il 17 giugno 2019. La coppia è solita scambiarsi tenerezze sui social, tra cuoricini e frasi dolcissime che hanno mandato in delirio i fan. Tra le curiosità sul suo conto, Benedetta Quagli adora il mare e sono davvero tantissime, sempre sui social, le foto che la vedono in bikini.

Tanti i selfie per lei, un'autentica passione. Anche lei ama infatti la pratica social più diffusa di sempre e delizia i suoi follower con immagini mozzafiato. Benedetta è una fashion victim a tutti gli effetti: condivide spesso scatti che la ritraggono mentre indossa capi alla moda che evidenziano perfettamente il suo fisico longilineo. Dai tag, inoltre, si evince che la ragazza ama il made in Italy, preferendo prodotti artigianalmente confezionati in Italia, piuttosto che il fast fashion. Insomma, ha tutte le carte in regola per ambire a diventare un’influencer di successo.

Non solo moda, però, ma anche viaggi. Benedetta Quagli condivide spesso anche scatti dei magnifici luoghi che visita, Torino in primis, dove gioca Chiesa passato dal 2020 alla Juventus. Seppur sia originaria di Firenze, sembrerebbe proprio che la ventottenne vada molto spesso nel capoluogo piemontese, dove Federico risiede per motivi lavorativi. Oltre alle mete più urbane, si evince che Benedetta apprezzi molto le località marittime, tra cui Forte dei Marmi, dove si reca spesso. Non solo mete italiane, tuttavia, ma anche perle estere come Bali, dove ha viaggiato con Federico nel 2019. Chiesa è protagonista dalle 18 nel match dell'Italia contro il Galles, valevole per l'Europeo di calcio.

