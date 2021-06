Jessica Aidi, da cameriera a fidanzata di Marco Verratti: lui per lei ha lasciato Laura Zazzara e i figli

20 giugno 2021 a

Jessica Aidi è una modella ed ex cameriera. E' famosa agli appassionati di calcio per essere la compagna di Marco Verratti, centrocampista della Nazionale di Mancini impegnata all'Europeo di calcio. Il giocatore milita ormai da diversi anni nel Paris Saint Germain.

Proprio grazie al lavoro di modella Jessica ha già posato per tantissime campagne pubblicitarie, fra le quali quella di Sport Illustrated, ma è il suo secondo lavoro ad averle portato l’amore: già, perché Verratti l’ha conosciuta mentre esercitava la sua seconda professione, quella della cameriera.

Curiosando sul suo profilo Instagram si viene a sapere che la ragazza è stata fra le 6 finaliste del Si Swimsuit. Per di più, fa parte dell’agenzia di modelle Wilhelmina di New York e della Next Paris. Secondo i cosiddetti ben informati, Verratti dopo che ha conosciuto Jessica ha deciso di lasciare la sua compagna storica, Laura Zazzara, con cui stava insieme da 10 anni, e i suoi due figli Tommaso e Andrea.

La storica compagna, Laura, avrebbe saputo del tradimento tramite alcune foto scattate da paparazzi e pubblicate sul settimanale Chi che mostravano Marco insieme alla sua nuova fiamma, Laura ha deciso così di mollarlo e di trasferirsi con i due figli poco lontano dalla casa in cui abitava assieme al centrocampista. Eppure Verratti, già al centro delle polemiche a causa di una vita sregolata, in una vecchia intervista a La Gazzetta dello Sport, aveva replicato così a chi lo accusava di fare le “notti brave”: “Il mio stile di vita non è quello che dicono - le sue parole -, amo stare con la mia famiglia e non esco ogni notte anche perché altrimenti mia moglie mi caccia. Ogni mattina i miei figli si svegliano alle 7 per andare a scuola, la mia vita è tranquilla”. Ma con Jessica, evidentemente, la sua vita è un po' più movimentata.

