Giorgia Duro, la storia con Andrea Belotti partita da Palermo: dall'amore è nata Vittoria

Giorgia Duro è la giovane moglie di Andrea Belotti, centravanti del Toro e della Nazionale, domenica 20 giugno impegnato con gli azzurri all'Europeo di calcio. Ha avuto anche delle esperienze nel mondo dello spettacolo per essere stata Miss Palermo. La coppia è convolata a nozze a giugno 2017, dopo un fidanzamento di oltre due anni.

L’incontro tra Giorgia Duro e il calciatore Andrea Belotti è avvenuto quando il calciatore militava nel Palermo, tra il 2013 e il 2014. I due si sono messi insieme e non si sono più lasciati, decidendo di sposarsi appunto nel 2017 nonostante la loro giovane età (23 anni lui e 21 lei) e dichiarando di voler presto avere dei bambini.

La cerimonia blindatissima si è tenuta a Palermo, città in cui la coppia si è conosciuta ed innamorata, nonostante ben presto si siano trasferiti insieme a Bergamo. “Io avrei accettato anche Bergamo, dove lui è nato - ha raccontato Giorgia Duro a Chi in una vecchia intervista -. Ma Andrea ha insistito perché a Palermo è nato il nostro amore e da lì è partito tutto. Ed è in Sicilia che siamo diventati marito e moglie”. A Chi Andrea Belotti ha rivelato di averle chiesto la mano mettendosi in ginocchio. Infine, la coppia si è tatuata la promessa di matrimonio sul costato: “Prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”, il testo del tatuaggio. I due sono inoltre diventati presto genitori di una bimba, Vittoria.

A far loro gli auguri per questa bellissima nuova avventura ci han pensato anche Jessica Melena, la sexy moglie di Ciro Immobile ed Enza de Cristofaro, la moglie di Danilo D’Ambrosio, compagni con lui nel Toro. Belotti è protagonista nel match contro il Galles della Nazionale di Mancini, sfida valevole per l'ultimo match del girone di qualificazione all'Europeo.

