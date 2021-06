Matteo Berrettini, vittoria su Daniele Evans all'Atp 500 di tennis a Londra: ora la semifinale

18 giugno 2021 a

Matteo Berrettini, nuova vittoria all'Atp 500 di Londra che si disputa allo storico Queen's Club della capitale. Il tennista azzurro ha vinto contro il britannico Daniele Evans in due set (7-6 e 6-3), conquistando ora la semifinale del torneo. La vittoria è arrivata dopo 1 ora e 41 minuti di gioco. In semifinale Berrettini attende il vincente del match tra il croato Marin Cilic e l’australiano Alex De Minaur.

Il 25enne tennista romano, numero 9 del ranking e prima testa di serie, reduce dai quarti al Roland Garros, ha liquidato al secondo turno lo scozzese Andy Murray, n.124 Atp, in gara grazie ad una wild card e già cinque volte vincitore di questo torneo, con il punteggio di 6-3 6-3, in un’ora e 25 minuti di gioco. Per un posto in semifinale Berrettini ha dovuto superare il britannico Daniele Evans, sesta forza del seeding, che ha eliminato per 6-4 7-6(7) il francese Adrian Mannarino.

