Spinazzola, prima scartato da Juve e Inter: ora il Real Madrid lo vuole a tutti i costi

Magic moment per Leonardo Spinazzola. Il difensore folignate, dopo la buona stagione con la maglia della Roma, sta disputando un Europeo fin qui straordinario in maglia azzurra, tanto da aggiudicarsi il titolo di man of the match Uefa nella prima gara vinta contro la Turchia dalla Nazionale di Mancini. Inevitabile dunque che su di lui ci siano gli occhi dei grandi club, ma secondo As (da sempre vicino alle vicende della casa blanca) il Real Madrid ha già mosso i primi passi. Ci sarebbe stato già un incontro tra emissari di Roma (il quotidiano madrileno cita Davide Lippi) e Real Madrid e si sarebbe discusso anche di Borja Mayoral, di proprietà dei blancos ma che i giallorossi vorrebbero tenere.

A fare il nome di Spinazzola sarebbe stato Carlo Ancelotti che sarebbe felice di allenare l’esterno sinistro dell’Italia, nonostante, sottolinea As, le soluzioni in quella zona del campo non gli manchino. Tra queste Mendy e (ancora) il brasiliano Marcelo. Intanto cresce l'entusiasmo intorno all'Italia di Mancini: "Contro il Galles non vinceremo 3-0 di nuovo perché sarebbe troppo monotono. Vinceremo 2-1, segnerà Spinazzola oppure farà un assist", ha pronosticato Lino Banfi.

L'attore comico, neo portafortuna della Nazionale, è intervenuto giovedì 17 giugno alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Non è la prima volta che Banfi si avventura in pronostici, visto che qualche giorno fa aveva previsto il gol di Chiellini contro la Svizzera. "Sì, certo non potevo sapere che lo avrebbero annullato, ma poco male: segnerà di nuovo. Magari, di testa", ha aggiunto. Tornando a Spinazzola, si tratta di una rivincita niente male per l'esterno sinistro. Scartato dalla Juve, scartato da Conte all'Inter quando era a un passo lo scambio tra la Roma e i nerazzurri con Politano. Adesso è una colonna della Nazionale, con il Real Madrid (la squadra probabilmente più importante d'Europa) sulle sue tracce.

