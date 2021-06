Euro 2020, contrattura al flessore sinistro per Chiellini

Il capitano azzurro salta il Galles, domani ulteriori accertamenti

Il capitano della Nazionale Giorgio Chiellini ha accusato una contrattura al flessore sinistro nel corso della partita con la Svizzera a Euro 2020. Lo rende noto la Figc. Domani sono previsti ulteriori accertamenti.

"Niente può scalfire una gioia così grande. Siamo agli ottavi. Avanti così". Queste le parole di Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia, in un post sul proprio profilo Twitter al termine della sfida vinta dall’Italia contro la Svizzera all’Olimpico di Roma. Il capitano azzurro è stato costretto ad uscire dal campo dopo meno di mezz’ora per un risentimento muscolare alla coscia destra. salterà sicuramente la sfida contro il Galles in programma domenica alle 18.

