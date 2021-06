Thessa Lacovich, la fidanzata di Manuel Locatelli: dalla laurea all'amore per il cane Teddy

16 giugno 2021 a

a

a

Manuel Locatelli, classe 1998, è uno degli azzurri più in forma ed è uno dei punti di forza dell'Italia di Mancini all'Europeo. Originario di Lecco, è fidanzato da qualche tempo a Thessa Lacovich. Quest'ultima è originaria del Costa Rica ma ha conseguito gli studi in Italia.

Martina Maccari, tre figli con Leonardo Bonucci: la malattia sconfitta dal piccolo Matteo

Thessa ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e si è laureata in Digital Communication Strategy.

Attualmente la Lacovich vive e lavora a Milano e per quanto riguarda il mondo del lavoro, si occuperebbe di commercio on line, lei stessa si è definita una e-commerce freelance. Dal punto di vista sentimentale è appunto legata da alcuni anni al calciatore italiano Manuel Locatelli. Tra le curiosità sul suo conto, ama gli animali ed ha posseduto un cane di piccola taglia di nome Teddy e a cui era molto legata. E’ appassionata di moda. Fra le sue mete preferite ci sono quelle con il mare. In passato Thessa ha lavorato anche per Sky come producer presso il reparto Sky Cinema.

Jessica Melena e il sesso con Immobile: "Mai prima della partita. Io a Ballando? Lui è geloso"

Per quanto concerne Manuel Locatelli, è nato a Lecco l’8 gennaio del 1998 sotto il segno zodiacale del Capricorno. E’ un calciatore italiano, centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana ma ora punta al salto di qualità con un passaggio in una big, anche all'estero. La sua carriera è iniziata nel 2004 quando a soli sei anni, è apparso tra le fila dell’Atalanta. Successivamente nel 2009 è entrato a far parte della cantera del Milan e nel 2016 ha fatto il suo esordio in Serie A. Ora la ribalta con la maglia azzurra, fino al suo secondo gol in Nazionale realizzato all'Europeo contro la Svizzera, su assist di Berardi, per un'azione targata interamente Sassuolo. Un riconoscimento sul campo al lavoro di questi anni compiuto da Roberto De Zerbi, passato allo Shakhtar Donetsk.

Silvia Fortini, la seconda moglie di Roberto Mancini: la fuga d'amore a Saint Tropez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.