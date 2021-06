Italia-Svizzera, probabili formazioni e dove vederla in tv: solo un cambio rispetto alla Turchia

16 giugno 2021 a

a

a

Grande attesa per l'appuntamento di mercoledì 16 giugno con la Nazionale di calcio di Roberto Mancini. L'Italia infatti è impegnata nel secondo match dell'Europeo 2021: dopo il debutto vincente contro la Turchia, ecco la sfida con la Svizzera. Gli azzurri sono a caccia del 29esimo risultato utile di fila e della nona vittoria consecutiva. Contro l’ostica Svizzera di Vladimir Petkovic tuttavia l'obiettivo principale non è quello dei record, ma i tre punti per blindare la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2020.

Silvia Fortini, la seconda moglie di Roberto Mancini: la fuga d'amore a Saint Tropez

"Noi favoriti? Se lo dicono i bookmaker inglesi la assumiamo, perché di solito ci azzeccano. Ma il campionato è ancora lungo", ha detto Mancini alla vigilia della partita contro la Svizzera. Intanto nella giornata di mercoledì 16 ha parlato la madre del ct, Marianna Puolo, a Un giorno da pecora, su Radio1. "L'ho sentito poco fa, ci siamo fatti un in bocca al lupo e gli ho mandato un abbraccio. Era tranquillo, sicuramente è più tranquillo lui di me - ha affermato -. Come sto vivendo l’attesa di Italia Svizzera? Si avvicina la tensione della partita, tanto che stasera non cucino, con mio marito mangeremo una pizza. Fino alle 21 cerchiamo di distrarci senza pensarci troppo, in tanti anni ormai ci siamo abituati. Qual è la squadra che temo di più? La Francia, con quel Mbappe che è velocissimo. Quella che mi ha deluso di più invece è la Spagna".

Italiani pazzi per la Nazionale di calcio: vittoria ad Euro 2020 per il 42% dei tifosi

Queste le probabili formazioni. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. (A disposizione: Sirigu, Meret, Toloi, Emerson, Acerbi, Verratti, Pessina, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Belotti, Raspadori). Indisponibili: Florenzi. Ct: Mancini. Svizzera: Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri; Seferovic, Embolo. (A disposizione: Mvogo, Widmer, Benito, Comert, Zuber, Zakaria, Fassnacht, Sow, Vargas, E. Fernandes, Mehmedi, Gavranovic). Ct: Petkovic. La sfida tra Italia e Svizzera è in programma alle ore 21 all'Olimpico di Roma (sempre con 16mila presenti) e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in chiaro su Rai1.

Federica Schievenin, tre figlie con Nicolò Barella: "Io sempre giudicata perché lui più giovane"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.