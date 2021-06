Jessica Melena e il sesso con Immobile: "Mai prima della partita. Io a Ballando? Lui è geloso"

16 giugno 2021 a

a

a

Jessica Melena è nota al grande pubblico appassionato di calcio per essere la moglie di Ciro Immobile, il centravanti della Nazionale di Roberto Mancini all'Europeo 2021. Dall'amore con lui sono nati tre figli: Michela, Giorgia e l'ultimo arrivato Mattia. In passato non sono mancate da parte della Melena dichiarazioni sulla sua vita privata: "Quando ho conosciuto Ciro, lui era agli inizi e non sapevo come sarebbe andata - ha raccontato in una vecchia intervista -. Io studiavo a L'Aquila criminologia e poi ho lasciato tutto. Lui mi ha scritto su Facebook e ci siamo inviati messaggi per due settimane. Ci siamo conosciuti in un locale a Pescara dove giocava e ci siamo fidanzati. Io non lo conoscevo, quando l’hanno saputo i miei genitori erano arrabbiatissimi con me. Mio padre, in particolare, all’inizio non voleva proprio che mi fidanzassi con lui mentre ora lo ama più di me”.

Il racconto di Jessica è quindi proseguito: "Dopo due mesi, abitavamo insieme a Genova perché lui poi da Pescara si è trasferito a Genova. Dopo tre mesi, però, ero incinta e l’unico rimpianto è di non essermi laureata”, ha confidato.

Jessica Melena, chi è la moglie di Ciro Immobile: sexy capo delle wags azzurre

Sempre in passato, Jessica ha svelato quale sia il suo sogno nel mondo dello spettacolo: "Ballando con le stelle? Ho studiato danza e sogno di diventare una ballerina da quando avevo tre anni, parteciperei volentieri e seriamente ad un programma di ballo - ha ammesso -. Ma, ripeto, il mio obiettivo primario è la famiglia. Un pensiero ce lo farei, ma lì devi ballare abbracciata ad un uomo e mio marito non sarebbe d’accordo. E' geloso”. Sulle abitudini coniugali, la Melena ha assicurato di non aver mai fatto sesso con il marito prima di un match. Mercoledì 16 giugno la Nazionale e quindi Ciro Immobile sarà in campo per il secondo match dell'Europeo, contro la Svizzera.

Euro 2020, Jessica Melena: con chi era alla partita dell'Italia, sorpresa. La dichiarazione social a Immobile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.